Суд на Кубани утвердил приговор по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы

Ранее судом первой инстанции Адиль Абдуллаев, Будун Будунов, Гамзат Гамзатов, Курбан Ибрагимов, Магомед Ирбейнов, Гасан-Гусейн Магомедов, Магомед Омолаев и Мухомадрасул Шахбаев были признаны виновными по ч. 3 ст. 263.1 и ч. 2 ст. 212 УК РФ (незаконное проникновение на транспортный объект и участие в массовых беспорядках соответственно). По версии следствия, 29 октября 2023 года осужденные принимали участие в действиях, спровоцированных прибытием рейса из Тель-Авива, на борту которого находились граждане Израиля.