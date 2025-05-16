Число пострадавших во время взрыва в Башкирии увеличилось

Стало известно о четвертом пострадавшем мужчине во время взрыва в башкирском Салавате. Напомним, мощный хлопок услышали жители города сегодня, 16 мая, утром. По предварительным данным, на предприятии по утилизации пластмассовых изделий во вторичное сырье и переработке парафина произошла разгерметизация печи.
Во время взрыва пострадали четверо мужчин в возрасте 65, 51, 44 и 49 лет. Всех их госпитализировали в больницу, один из них находится в крайне тяжелом состоянии, сообщает МЧС по Башкирии.
Добавим, что по факту ЧП региональный следком завел уголовное дело. Следователям предстоит установить причины и обстоятельства приведшие ко взрыву.