Жители Новороссийска услышали взрыв во время пожара

«В 11:32 к месту вызова незамедлительно направлены подразделения Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона. В 11:41 по прибытии к месту первых пожарных подразделений установлено, что произошло возгорание гаража и автомобиля на общей площади 60 кв. метров», — сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.