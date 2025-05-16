Жители Новороссийска услышали взрыв во время пожара

Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Краснодарскому краю.
Происшествие случилось днем 16 мая в поселке Кирилловка. Огнем охватило гараж и автомобиль на улице Пушкина.
«В 11:32 к месту вызова незамедлительно направлены подразделения Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона. В 11:41 по прибытии к месту первых пожарных подразделений установлено, что произошло возгорание гаража и автомобиля на общей площади 60 кв. метров», — сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Возгорание локализовали в 11:50. В тушении пожара задействовали от МЧС России шесть человек личного состава и две единицы техники.
По словам очевидцев, во время возгорания был слышен звук взрыва. В настоящее время причина пожара уточняется.