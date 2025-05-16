WP: экс-главу ФБР заподозрили в призывах убить Трампа из-за фото с ракушками в соцсети

Как пишет издание, Коми опубликовал на своей странице в Instagram* фото цифр 8647, выложенных на пляже ракушками. «Крутые ракушки во время моей прогулки по пляжу», — прокомментировал он фотографию. В следующем посте Коми написал, что, по его мнению, эти ракушки «были политическим посланием».
Белый дом счел это угрозой президенту Дональду Трампу. Позже Коми, которого Трамп уволил во время своего первого президентского срока, удалил посты и заявил, что они не содержали призывов к насилию.
Дело в том, что сочетание цифр 86 в США изначально применялось в сфере гостеприимства (гостиничный и ресторанный бизнесы) и означало «вышвырнуть посетителя из бара за пьянство или нарушение общественного порядка». Сейчас, как утверждает WP, эти цифры также используются для обозначения убийства. А цифры 47 относятся к Трампу — 47-му президенту США.
Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм уже обвинила Коми в призывах к убийству Трампа, написав в четверг на сайте X, что Министерство внутренней безопасности и Секретная служба «расследуют эту угрозу и отреагируют соответствующим образом». Директор ФБР Кэш Патель пообещал «оказать всю необходимую поддержку» в рамках расследования. Директор Национальной разведки Тулси Габбард в эфире Fox News заявила, что, по ее мнению, Коми должен сидеть в тюрьме из-за своей публикации, и обвинила его в «нанесении удара» по Трампу.
После возникшего ажиотажа Коми вынужден был оправдываться: «Я не понимал, что некоторые люди ассоциируют эти цифры с насилием. Мне это никогда не приходило в голову, но я выступаю против насилия любого рода, поэтому я удалил свой пост».
Как напоминает WP, в 2019 году Коми оказался в числе бывших сотрудников ФБР, которых Трамп обвинил в государственной измене — преступлении, караемом смертной казнью в соответствии с законодательством США.
* Соцсеть Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) Роскомнадзор внес в список запрещенных в РФ сайтов