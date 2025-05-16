WP: экс-главу ФБР заподозрили в призывах убить Трампа из-за фото с ракушками в соцсети

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм уже обвинила Коми в призывах к убийству Трампа, написав в четверг на сайте X, что Министерство внутренней безопасности и Секретная служба «расследуют эту угрозу и отреагируют соответствующим образом». Директор ФБР Кэш Патель пообещал «оказать всю необходимую поддержку» в рамках расследования. Директор Национальной разведки Тулси Габбард в эфире Fox News заявила, что, по ее мнению, Коми должен сидеть в тюрьме из-за своей публикации, и обвинила его в «нанесении удара» по Трампу.