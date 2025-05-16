В Новосибирске экс-начальник участковых стал фигурантом нового уголовного дела

Напомним, летом 2024 года Дунаускас был арестован по делу о получении взяток на общую сумму свыше 4 миллионов рублей. По данным следствия, в период с 2016 по 2019 год он регулярно получал деньги от одного из жителей Новосибирска. За вознаграждение, утверждают следователи, экс-полицейский предоставлял покровительство и предпринимал незаконные действия в сфере финансовых операций.