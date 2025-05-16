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В Новосибирске экс-начальник участковых стал фигурантом нового уголовного дела

Бывшему руководителю службы участковых уполномоченных ГУ МВД по Новосибирской области Владасу Дунаускасу предъявлено новое обвинение.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах, теперь в отношении него возбуждено второе уголовное дело — по подозрению в мошенничестве на сумму 1,3 миллиона рублей.

Напомним, летом 2024 года Дунаускас был арестован по делу о получении взяток на общую сумму свыше 4 миллионов рублей. По данным следствия, в период с 2016 по 2019 год он регулярно получал деньги от одного из жителей Новосибирска. За вознаграждение, утверждают следователи, экс-полицейский предоставлял покровительство и предпринимал незаконные действия в сфере финансовых операций.

Расследование продолжается.