В Усть-Илимске 16-летний подросток на мотоцикле пострадал в ночном ДТП

Страшное ДТП произошло в ночь на 16 мая на 2-м километре Усть-Илимского шоссе. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции и прокуратуре региона, предварительно, 43-летний водитель автомобиля «Ауди» выехал на встречку, где столкнулся с мотоциклом «Рейсер», которым управлял 16-летний подросток.
— Школьник получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу, — поделились госавтоинспекторы.
Проверка показала, что подросток управлял мотоциклом без водительского удостоверения и без защитного шлема. Байк помещен на спецстоянку.
Усть-Илимская межрайонная прокуратура взяла на контроль ход расследования обстоятельств аварии. Дорожные полицейские и начали проверку.