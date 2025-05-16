В Усть-Илимске 16-летний подросток на мотоцикле пострадал в ночном ДТП

Страшное ДТП произошло в ночь на 16 мая на 2-м километре Усть-Илимского шоссе. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции и прокуратуре региона, предварительно, 43-летний водитель автомобиля «Ауди» выехал на встречку, где столкнулся с мотоциклом «Рейсер», которым управлял 16-летний подросток.