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В Усть-Илимске 16-летний подросток на мотоцикле пострадал в ночном ДТП

43-летний водитель «Ауди» выехал на встречку и столкнулся с мотоциклистом.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Страшное ДТП произошло в ночь на 16 мая на 2-м километре Усть-Илимского шоссе. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции и прокуратуре региона, предварительно, 43-летний водитель автомобиля «Ауди» выехал на встречку, где столкнулся с мотоциклом «Рейсер», которым управлял 16-летний подросток.

— Школьник получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу, — поделились госавтоинспекторы.

Проверка показала, что подросток управлял мотоциклом без водительского удостоверения и без защитного шлема. Байк помещен на спецстоянку.

Усть-Илимская межрайонная прокуратура взяла на контроль ход расследования обстоятельств аварии. Дорожные полицейские и начали проверку.