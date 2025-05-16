Суд арестовал начальника управления по вопросам миграции Ростовской области

Напомним, начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Ростовской области, а также начальник одного из отделов этого же управления заподозрили в превышении полномочий и организации незаконной миграции (ст. 286 УК РФ, ст. 322.1 УК РФ).