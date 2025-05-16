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Суд арестовал начальника управления по вопросам миграции Ростовской области

Начальника управления по вопросам миграции Ростовской области арестовали до 13 июля.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону арестовали начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Ростовской области. Об этом 16 мая сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

— Постановлением Ленинского районного суда Ростова-на-Дону избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 29 суток, то есть до 13 июля 2025 года включительно, — прокомментировали в инстанции.

Напомним, начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Ростовской области, а также начальник одного из отделов этого же управления заподозрили в превышении полномочий и организации незаконной миграции (ст. 286 УК РФ, ст. 322.1 УК РФ).

Предварительно, подозреваемые не позволили аннулировать разрешения на работу 18 иностранцам, у которых не было сертификатов, подтверждающих знание русского языка, истории и российского законодательства. В итоге приезжие получили возможность незаконно оставаться на территории страны.

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