Погоня со стрельбой за пьяным водителем во Владимирской области

В Камешковском районе Владимирской области сотрудники Госавтоинспекции применили табельное оружие для остановки автомобиля, за рулём которого находился ранее судимый за пьяное вождение мужчина.
Патрулирующие районный центр инспекторы ДПС заметили 40-летнего местного жителя, который ранее был лишён водительских прав, за рулём автомобиля «Lifan».
На требование остановиться водитель не отреагировал, после чего полицейские начали преследование, включив спецсигналы. По автодороге мужчина двигался с высокой скоростью, грубо нарушал Правила дорожного движения и создавал угрозу для других участников движения.
Для прекращения создавшейся опасной ситуации сотрудникам ГИБДД пришлось применить оружие. После нескольких выстрелов в воздух автомобиль съехал с дороги и остановился. Водитель был задержан.
Медицинское освидетельствование показало, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в отношении правонарушителя составлены административные протоколы, а также возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, уже подвергнутым административному наказанию). Фигуранту избрана мера пресечения — подписка о невыезде. Автомобиль помещён на штрафстоянку.