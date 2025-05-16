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Погоня со стрельбой за пьяным водителем во Владимирской области

Во Владимирской области инспекторы ДПС применили табельное оружие для остановки автомобиля, водитель которого двигался с превышением скорости, грубо нарушал ПДД и создавал угрозу другим участникам движения.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

В Камешковском районе Владимирской области сотрудники Госавтоинспекции применили табельное оружие для остановки автомобиля, за рулём которого находился ранее судимый за пьяное вождение мужчина.

Патрулирующие районный центр инспекторы ДПС заметили 40-летнего местного жителя, который ранее был лишён водительских прав, за рулём автомобиля «Lifan».

На требование остановиться водитель не отреагировал, после чего полицейские начали преследование, включив спецсигналы. По автодороге мужчина двигался с высокой скоростью, грубо нарушал Правила дорожного движения и создавал угрозу для других участников движения.

Для прекращения создавшейся опасной ситуации сотрудникам ГИБДД пришлось применить оружие. После нескольких выстрелов в воздух автомобиль съехал с дороги и остановился. Водитель был задержан.

Медицинское освидетельствование показало, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в отношении правонарушителя составлены административные протоколы, а также возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, уже подвергнутым административному наказанию). Фигуранту избрана мера пресечения — подписка о невыезде. Автомобиль помещён на штрафстоянку.