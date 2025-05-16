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Полиция провела облаву в цыганском поселении на северо-западе Челябинска

Полиция провела облаву в цыганском поселении на северо-западе Челябинска, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Официально мероприятия называют профилактическим рейдом в местах компактного проживания и концентрации этнических групп.

Все происходило на территории Курчатовского района. Силовую поддержку обеспечивали бойцы Росгвардии. Были задействованы участковые уполномоченные полиции, сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, Госавтоинспекции, отдела по вопросам миграции и оперуполномоченные.

«В отдел полиции были доставлены 20 граждан. Все они дактилоскопированы, внесены в информационные базы МВД и проверены на причастность к совершению преступлений и административных правонарушений. По выявленным нарушениям составлены административные протоколы», — говорится в комментарии к видео.

В городском УМВД добавили, что «принимаемые меры направлены на поддержание правопорядка, пресечение правонарушений и создание гражданам комфортных условий проживания в правовом поле».