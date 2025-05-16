Полиция провела облаву в цыганском поселении на северо-западе Челябинска

Официально мероприятия называют профилактическим рейдом в местах компактного проживания и концентрации этнических групп.
Все происходило на территории Курчатовского района. Силовую поддержку обеспечивали бойцы Росгвардии. Были задействованы участковые уполномоченные полиции, сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, Госавтоинспекции, отдела по вопросам миграции и оперуполномоченные.
«В отдел полиции были доставлены 20 граждан. Все они дактилоскопированы, внесены в информационные базы МВД и проверены на причастность к совершению преступлений и административных правонарушений. По выявленным нарушениям составлены административные протоколы», — говорится в комментарии к видео.
В городском УМВД добавили, что «принимаемые меры направлены на поддержание правопорядка, пресечение правонарушений и создание гражданам комфортных условий проживания в правовом поле».