Полиция провела облаву в цыганском поселении на северо-западе Челябинска

«В отдел полиции были доставлены 20 граждан. Все они дактилоскопированы, внесены в информационные базы МВД и проверены на причастность к совершению преступлений и административных правонарушений. По выявленным нарушениям составлены административные протоколы», — говорится в комментарии к видео.