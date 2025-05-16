В Самаре встали трамваи и приехала скорая на проспекте Ленина 16 мая 2025 года

В Самаре жители вновь столкнулись с трудностями, связанными с общественным транспортом.
16 мая на проспекте Ленина встали трамваи. Предполагается, что происшествие связано с тем, что в одном из вагонов пассажиру стало плохо.
Из-за этого многие пассажиры не смогли уехать по своим делам. Сообщается, что на место прибыла карета скорой помощи.
Недавно мы писали о том, что в Самаре вышли на рейс новые трамвайные вагоны «Львенок». Также, в городе решили не сокращать проблемный 480-й маршрут.
Больше новостей о Самаре и области уже в телеграм-канале «МК в Самаре».