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В Самаре встали трамваи и приехала скорая на проспекте Ленина 16 мая 2025 года

В Самаре жители вновь столкнулись с трудностями, связанными с общественным транспортом.

В Самаре жители вновь столкнулись с трудностями, связанными с общественным транспортом.

16 мая на проспекте Ленина встали трамваи. Предполагается, что происшествие связано с тем, что в одном из вагонов пассажиру стало плохо.

Из-за этого многие пассажиры не смогли уехать по своим делам. Сообщается, что на место прибыла карета скорой помощи.

Недавно мы писали о том, что в Самаре вышли на рейс новые трамвайные вагоны «Львенок». Также, в городе решили не сокращать проблемный 480-й маршрут.

Больше новостей о Самаре и области уже в телеграм-канале «МК в Самаре».