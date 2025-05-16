В Башкирии задержали водителя с поддельными правами

Как сообщили в пресс-службе ведомства, накануне на трассе Магнитогорск — Ира инспекторы ДПС остановили «Ладу Калину» под управлением 45-летнего жителя Баймакского района. База данных ГАИ показала, что удостоверение поддельное и по идентификационному номеру таких прав не существует. Как оказалось, мужчина ранее не получал прав.
В отношении него составлен ряд административных материалов, в том числе за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления. Машину поместили на штрафстоянку.
Мужчину доставили в местный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».