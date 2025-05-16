Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии задержали водителя с поддельными правами

Водителя с поддельными правами задержали сотрудники госавтоинспекции Зилаирского района Башкирии.

Источник: ГАИ РБ

Как сообщили в пресс-службе ведомства, накануне на трассе Магнитогорск — Ира инспекторы ДПС остановили «Ладу Калину» под управлением 45-летнего жителя Баймакского района. База данных ГАИ показала, что удостоверение поддельное и по идентификационному номеру таких прав не существует. Как оказалось, мужчина ранее не получал прав.

В отношении него составлен ряд административных материалов, в том числе за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления. Машину поместили на штрафстоянку.

Мужчину доставили в местный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».