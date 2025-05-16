Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Анапе нашли новые выбросы мазута 16 мая

Небольшие пятна мазута, найденные на побережье Анапы, убрали.

Источник: оперативный штаб Краснодарского края

На побережье Анапы нашли новые небольшие выбросы мазута 16 мая. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Специалисты проверил утренний мониторинг. Мелкие выбросы нефтепродуктов обнаружили на территории вблизи отеля «Пляжный поселок». Этот участок убирает муниципальная команда Выселковского района.

Участники ликвидации ЧС оперативно убрали новые выбросы. Продолжается деликатная очистка пляжа.

«На остальных участках побережья Анапы новых выбросов не обнаружили. Муниципальные команды продолжают деликатную очистку побережья», — сообщили в региональном оперативном штабе.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань" сообщала о том, что в пострадавших от мазута Анапе и Темрюке собрали 161 тысячу тонн загрязненного грунта.