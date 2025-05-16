В Анапе нашли новые выбросы мазута 16 мая

На побережье Анапы нашли новые небольшие выбросы мазута 16 мая. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Специалисты проверил утренний мониторинг. Мелкие выбросы нефтепродуктов обнаружили на территории вблизи отеля «Пляжный поселок». Этот участок убирает муниципальная команда Выселковского района.
Участники ликвидации ЧС оперативно убрали новые выбросы. Продолжается деликатная очистка пляжа.
«На остальных участках побережья Анапы новых выбросов не обнаружили. Муниципальные команды продолжают деликатную очистку побережья», — сообщили в региональном оперативном штабе.
Ранее «Комсомольская правда»-Кубань" сообщала о том, что в пострадавших от мазута Анапе и Темрюке собрали 161 тысячу тонн загрязненного грунта.