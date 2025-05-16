В Ростовской области шестеро сообщников наладили торговлю персональными данными

В Ростовской области за торговлю персональными данными осудили группу из шести человек, в том числе, директора офиса продаж одного из федеральных операторов связи. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ России по региону.
По данным следствия, четверо исполнителей нарушали закон под руководством двух человек. Всего преступники более 400 раз продавали чужие данные третьим лицам.
Дело рассматривалось в Аксайском районном суде (ч. 3 ст. 272 УК РФ). Осужденные получили от 3 месяцев до 2 лет и 10 месяцев ограничения свободы. Отметим, приговор пока не вступил в силу, поэтому его еще могут обжаловать.
Подпишись на нас в Telegram.