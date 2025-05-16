Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области шестеро сообщников наладили торговлю персональными данными

Директора офиса продаж оператора связи и его сообщников осудили за торговлю данными на Дону.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области за торговлю персональными данными осудили группу из шести человек, в том числе, директора офиса продаж одного из федеральных операторов связи. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ России по региону.

По данным следствия, четверо исполнителей нарушали закон под руководством двух человек. Всего преступники более 400 раз продавали чужие данные третьим лицам.

Дело рассматривалось в Аксайском районном суде (ч. 3 ст. 272 УК РФ). Осужденные получили от 3 месяцев до 2 лет и 10 месяцев ограничения свободы. Отметим, приговор пока не вступил в силу, поэтому его еще могут обжаловать.

Подпишись на нас в Telegram.