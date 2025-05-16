Самарец попытался на ходу выйти из самолета до Камчатки

На одном из воздушных судов произошло выходящее из ряда вон событие. Житель Самары попытался открыть дверь самолета.
Стоит отметить, что попытки 35-летнего мужчины пришлись на время, когда судно находилось в воздухе. В этот момент оно совершало рейс Москва — Петропавловск-Камчатский.
После посадки самолета мужчине все-таки удалось выйти из салона, где его уже ждал отряд правоохранителей.
На данный момент устанавливаются все детали происшествия.
Больше новостей о Самаре и области уже в телеграм-канале «МК в Самаре».