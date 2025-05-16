«Главный скамер страны»: почему суд трижды отказал Криду в иске к Мизулиной

В октябре того же года Мизулина заявила, что полиция организовала проверку в отношении Крида из-за незаконной рекламы азартных игр. Но до полноценных разбирательств дело не дошло, так как Twich, на которой певец якобы рекламировал онлайн-казино, является иностранной платформой. Сам артист в то время был не в России, поэтому полицейским не удалось его опросить.