«Главный скамер страны»: почему суд трижды отказал Криду в иске к Мизулиной

Суд в третий раз отказал певцу Егору Криду в компенсации от главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, которая назвала артиста «главным скамером страны». Певец пытался доказать, что термин «скамер» означает «мошенник», но лингвисты с ним не согласились. Подробности давнего конфликта Мизулиной и Крида — в материале «Вечерней Москвы».
Как Мизулина назвала Крида скамером.
Конфликт между певцом Егором Кридом и главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной разгорелся еще в 2023 году, когда общественница обвинила артиста в незаконной рекламе онлайн-казино.
Сначала Мизулина опубликовала скриншот из видео, где певец в прямом эфире играет в онлайн-казино. Затем она обратилась в Роскомнадзор и Федеральную налоговую службу с просьбой проверить деятельность певца. Уже через пару месяцев страницу Крида на платформе Twitch внесли в реестр запрещенных сайтов и заблокировали.
— Аккаунты крупных стримеров были заблокированы на площадке Twitch. Включая аккаунт главного скамера страны — Егора Крида, — прокомментировала ситуацию Мизулина в ходе XII Международного форума безопасного интернета.
Бан сняли лишь через 99 дней — в августе 2023 года.
В октябре того же года Мизулина заявила, что полиция организовала проверку в отношении Крида из-за незаконной рекламы азартных игр. Но до полноценных разбирательств дело не дошло, так как Twich, на которой певец якобы рекламировал онлайн-казино, является иностранной платформой. Сам артист в то время был не в России, поэтому полицейским не удалось его опросить.
Крид трижды проиграл суд с Мизулиной.
Тем временем Егор Крид обратился в суд сразу с несколькими исками — к Роскомнадзору и Мизулиной. Первое дело артист выиграл, блокировку его аккаунта на Twitch признали незаконной. Страницу певца исключили из всех списков Роскомнадзора.
А вот разбирательства с Екатериной Мизулиной затянулись на полтора года. Сначала Крид обратился в Одинцовский городской суд, требуя от общественницы компенсацию в размере одного миллиона рублей за унижение его чести и достоинства. Певец настаивал, что термин «скамер» в общественном понимании означает «мошенник».
В июле 2024 года суд отказался удовлетворять иск Крида. Затем певец обжаловал это решение в Московском областном суде, но и там получил отказ. А в мае 2025 года певец проиграл дело в третьей, кассационной инстанции.
— При разрешении спора назначена судебная лингвистическая экспертиза, по результатам которой установлено, что слово «скамер» не имеет общеупотребительных аналогов в русском языке и не входит в словари русского языка, — сообщили в пресс-службе Первого кассационного суда общей юрисдикции.
Кто такой скамер.
Термин «скамер» произошел от английского слова «scam», который можно перевести как «мошенничество» или «афера». В Интернете его часто используют в качестве описания различных видов кибермошенничества. Молодежь же называет скамерами обманщиков, жуликов или аферистов.
Как рассказал «Вечерней Москве» доктор филологических наук, руководитель Центра социолингвистики РАНХиГС Максим Кронгауз, «мошенник» является лишь одной из интерпретаций слова «скамер», но назвать эти термины полными аналогами друг друга нельзя.
— «Скамер» это не синоним и не полный аналог «мошенника», а некая разновидность этого понятия. В современной интерпретации «скамер» — это именно такой мошенник, который действует в Интернете. Поэтому безусловно слово «скамер» имеет негативную коннотацию, поэтому понять певца можно. Почему экспертиза отказала ему в удовлетворении иска, я сказать не могу, — рассуждает лингвист.
Поменяется ли ударение у слова «звонит».
Неосторожно брошенное слово или неудачная шутка часто становятся поводом к разбирательствам. В ноябре 2024 года губернатор Карелии Артур Парфенчиков обратился в Следственный комитет из-за шутки о карельском языке. Одна из участниц стендап-шоу назвала язык «атавизмом, как соски у мужчин».
А в марте 2025 года стендап-комика Артемия Останина задержали за шутку про инвалида — во время выступления юморист назвал мужчину с ампутированными конечностями «скейтером без ног». В отношении Останина возбудили уголовное дело о разжигании ненависти и вражды.