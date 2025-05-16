Суд отправил в СИЗО экс-начальника челябинской ГАИ

Начальник «Центра хозяйственного и сервисного обеспечения» ГУ МВД по Челябинской области Александр Гайде проведет два ближайших месяца в СИЗО. По решению суда, он должен будет оставаться под стражей до 15 июля. Об этом сообщили в региональном СУ Следственного комитета.