Суд отправил в СИЗО экс-начальника челябинской ГАИ

Начальник «Центра хозяйственного и сервисного обеспечения» ГУ МВД по Челябинской области Александр Гайде проведет два ближайших месяца в СИЗО. По решению суда, он должен будет оставаться под стражей до 15 июля. Об этом сообщили в региональном СУ Следственного комитета.
Гайде задержали накануне по подозрению во взяточничестве и превышении полномочий. По версии следствия, полковник полиции совершил преступления на предыдущем месте службы: Александр Гайде был командиром полка ДПС Челябинска, а с 2022 по 2024 год руководил городской Госавтоинспекцией.
Следователи считают, что бизнесмен Ромик Варданян преподнес полицейскому две иномарки, стройматериалы и бытовую технику. Все — чтобы Гайде поручил своим подчиненным «не замечать» нарушения, которые допускают на дорогах грузовики фирмы Варданяна «Капиталстрой».
Предпринимателя также задержали.
Силовики провели обыски дома и на рабочих мечтах Гайде и Варданяна. В полиции идет служебная проверка.