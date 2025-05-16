Ссора в День Семьи: В Кишиневе мужчина плеснул кислотой в лицо своей жене, она столкнула его с 5-г этажа — пострадавшие доставлены в больницу

Мужчина оказался в больнице после того, как сожительница столкнула его с пятого этажа — это произошло после того, как он, предположительно, плеснул ей в лицо кислотой. Инцидент случился в Кишинёве, в День семьи, 14 мая, около 18:37, на улице Алба-Юлия в секторе Буюканы, передаёт PulsMedia.MD.
Речь идёт о мужчине 46 лет и его сожительнице 39 лет. В полицию обратились сосед и сын женщины.
По предварительной информации, между ними возник конфликт на лестничной площадке пятого этажа. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, плеснул в лицо женщине неизвестное вещество, предположительно кислоту.
В ответ на это женщина толкнула его, и он упал вниз по лестнице с верхнего этажа на нижний.
Оба были госпитализированы в сознании. У женщины диагностированы ожоги, у мужчины — переломы рёбер и черепно-мозговая травма.
Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.
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