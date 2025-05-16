Ссора в День Семьи: В Кишиневе мужчина плеснул кислотой в лицо своей жене, она столкнула его с 5-г этажа — пострадавшие доставлены в больницу

Мужчина оказался в больнице после того, как сожительница столкнула его с пятого этажа — это произошло после того, как он, предположительно, плеснул ей в лицо кислотой. Инцидент случился в Кишинёве, в День семьи, 14 мая, около 18:37, на улице Алба-Юлия в секторе Буюканы, передаёт PulsMedia.MD.