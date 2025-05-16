Экс-замглавы Челябинска Слободскому грозит 7 лет колонии за махинации с ущербом на 2,7 млн рублей

Напомним, Владимир Слободской был назначен заместителем мэра Челябинска по вопросам градостроительства в ноябре 2006 года. В сентябре 2011-го он покинул пост в связи с выходом на пенсию, но в декабре 2015-го вернулся на эту же должность и проработал до апреля 2019-го. Сотрудники ФСБ задержали его 13 апреля 2023-го, решением суда подозреваемый был отправлен под домашний арест.