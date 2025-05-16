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Экс-замглавы Челябинска Слободскому грозит 7 лет колонии за махинации с ущербом на 2,7 млн рублей

В Советском районном суде Челябинска проходят прения по делу бывшего заместителя главы Челябинска Владимира Слободского. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. За выдачу незаконного разрешения на строительство дома в центре города «Челябинскавтотрансу» гособвинитель попросил назначить для экс-чиновника семь лет в колонии. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Источник: Pchela.News

Бывшего заместителя главы Челябинска обвиняют по пункту «в» части 2 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». В суде удалось установить, что экс-чиновник выдал ООО «Челябинскавтотранс» разрешение на строительство жилого дома на улице Сулимова. При том, что он знал об отсутствии у компании законных оснований на его получение и проигнорировал заключение правового управления администрации Челябинска на этот счёт.

Деяния по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ наказываются лишением свободы на срок от трёх до 10 лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.

Указанные обстоятельства позволили застройщику при отсутствии законных оснований осуществить строительство на части земельного участка, принадлежащего собственникам жилых помещений многоквартирных домов по улицам Сулимова и Омская, то есть совершить мошенничество с причинением ущерба свыше 2,7 миллиона рублей.

отметила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева

Гособвинитель во время прений запросил для Владимира Слободского наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима, а также на два года лишить его права занимать определённые должности. Оглашение приговора назначено на 26 мая 2025 года.

Напомним, Владимир Слободской был назначен заместителем мэра Челябинска по вопросам градостроительства в ноябре 2006 года. В сентябре 2011-го он покинул пост в связи с выходом на пенсию, но в декабре 2015-го вернулся на эту же должность и проработал до апреля 2019-го. Сотрудники ФСБ задержали его 13 апреля 2023-го, решением суда подозреваемый был отправлен под домашний арест.

В ноябре 2021 года директора ООО «Челябинскавтотранс» Людмилу Ребеш заподозрили в обмане участников долевого строительства, предоставивших фирме свой земельный участок в центре города. Подозреваемую отправили под стражу на два месяца.