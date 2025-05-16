7 лет за таблетки: в Астане осудили наркоторговца

Следствием и судом установлено, что в октябре 2024 года подсудимый встретился с условным покупателем и продал ему 9 таблеток психотропного вещества общим весом 6,19 грамма за 300 тысяч тенге. Кроме того, при последующем обыске у него было обнаружено и изъято ещё 25 таблеток, хранившихся с целью дальнейшего сбыта. Общий вес изъятого вещества составил 17,28 грамма.