Администрация: В Ростове на Западном возможны размывания дороги и грунта

Ростовская область, 16 мая 2025. DON24.RU. Власти Ростова предупредили о возможных размываниях грунта или асфальта в Западном жилом массиве. Положение сохранится до конца периода испытаний тепловых сетей. Об этом сообщает городской департамент ЖКХ и энергетики в своем телеграм-канале.