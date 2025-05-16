Администрация: В Ростове на Западном возможны размывания дороги и грунта

«Аварийно-восстановительные бригады теплоснабжающих организаций переведены в режим повышенной готовности для оперативного устранения выявленных дефектов», — пишет источник.
Приближаться к дефекту в случае обнаружения такового запрещается. Рекомендуется сообщить об увиденном в Ростовские тепловые сети, «Теплокоммунэнерго», департамент ЖКХ и энергетики или в «Службу-112».
Отключения энергоресурсов плановые — коммунальные службы проводят отладку работы перед следующим зимним периодом.
Ранее сообщалось, что в трех районах Ростова горячей воды не будет с 13 по 26 мая.