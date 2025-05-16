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Администрация: В Ростове на Западном возможны размывания дороги и грунта

Ростовская область, 16 мая 2025. DON24.RU. Власти Ростова предупредили о возможных размываниях грунта или асфальта в Западном жилом массиве. Положение сохранится до конца периода испытаний тепловых сетей. Об этом сообщает городской департамент ЖКХ и энергетики в своем телеграм-канале.

«Аварийно-восстановительные бригады теплоснабжающих организаций переведены в режим повышенной готовности для оперативного устранения выявленных дефектов», — пишет источник.

Приближаться к дефекту в случае обнаружения такового запрещается. Рекомендуется сообщить об увиденном в Ростовские тепловые сети, «Теплокоммунэнерго», департамент ЖКХ и энергетики или в «Службу-112».

Отключения энергоресурсов плановые — коммунальные службы проводят отладку работы перед следующим зимним периодом.

Ранее сообщалось, что в трех районах Ростова горячей воды не будет с 13 по 26 мая.