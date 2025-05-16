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В Перми бродячие собаки покусали ребенка

Мальчика осмотрели и отправила на домашнее лечение.

Источник: Комсомольская правда

В Перми сегодня, 16 мая, на детей напали бродячие собаки. В соцсетях сообщили, что одного ребенка увезли в больницу.

В Министерстве здравоохранения Пермского края «КП-Пермь» сообщили, что сейчас мальчик находится в удовлетворительном состоянии. На скорой помощи его привезли в травмпункт, где врачи оказали необходимую помощь. Ребенка уже отпустили и отправили на лечение домой.

— Сотрудниками полиции Ленинского района по факту нападения собак на детей проводится проверка", — прокомментировали КП-Пермь в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.