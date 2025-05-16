В Перми бродячие собаки покусали ребенка

В Министерстве здравоохранения Пермского края «КП-Пермь» сообщили, что сейчас мальчик находится в удовлетворительном состоянии. На скорой помощи его привезли в травмпункт, где врачи оказали необходимую помощь. Ребенка уже отпустили и отправили на лечение домой.