В Самаре подростки повисли на крыше многоэтажки на улице Советской Армии

В Самаре подростки устроили себе опасное развлечение. Очевидцы сняли, как они два подростка висели на краю крыши, а несколько их сверстников стояли рядом. У некоторых из них были в руках смартфоны, вероятно, подростки снимали контент для соцсетей. По словам очевидцев, все происходило в многоэтажке на улице Советской Армии. Инцидент прокомментировала директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.