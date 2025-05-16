В Самаре подростки повисли на крыше многоэтажки на улице Советской Армии

В Самаре подростки устроили себе опасное развлечение. Очевидцы сняли, как они два подростка висели на краю крыши, а несколько их сверстников стояли рядом. У некоторых из них были в руках смартфоны, вероятно, подростки снимали контент для соцсетей. По словам очевидцев, все происходило в многоэтажке на улице Советской Армии. Инцидент прокомментировала директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
— Местные жители уже бьют тревогу, ведь в некоторых подъездах есть свободный выход на крышу, — написала она в своем телеграм-канале.
Екатерина Мизулина отметила, что такие «игры» могут закончится трагедией и привела в пример случай, который произошел в Калининграде. Там погиб 13-летний подросток, который гулял по крыше.
Правоохранительные органы инцидент на крыше в Самаре пока не прокомментировали.