Задержан мужчина, осквернивший Братскую могилу в Воронеже

Мужчину, потушившего Вечный огонь на памятнике Славы сжиганием с нём цветов, задержали сотрудники полиции и СК России. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону в пятницу, 16 мая.
Подозреваемому в осквернении символа воинской славы и памяти защитников Отечества 45 лет. В ближайшее время воронежца доставят в следственный отдел по Коминтерновскому району. Там нарушителя допросят и выяснят мотивы его действий.
Мужчина сжигал цветы в Вечном огне поздним вечером 15 мая. Свидетели вызвали полицию, однако злоумышленник скрылся с места преступления. Его нашли с помощью камер видеонаблюдения.
В отношении подозреваемого возбуждены два уголовных дела — по статье 244 УК РФ «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения» и 354.1 УК РФ «Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества».