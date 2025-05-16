На стройке школы в новосибирских «Стрижах» ввели режим ЧП из-за ливневки

Строящаяся на улице Кубовой, 100 современная школа на 825 учащихся должна быть сдана в срок к 1 сентября, несмотря на возникшие сложности с ливневой канализацией, которые характерны для всего микрорайона «Стрижи», где инфраструктура не всегда успевает за темпами жилищного строительства. Временные меры по откачке воды позволят продолжить работы без задержек, пока не будет построен капитальный коллектор.