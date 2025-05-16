На стройке школы в новосибирских «Стрижах» ввели режим ЧП из-за ливневки

16 мая на площадке строящейся школы № 222 в новосибирском микрорайоне «Стрижи» введен режим повышенной готовности из-за проблем с водоотведением, что позволит ускорить выделение финансирования на строительство коллектора. Как пояснила депутат регионального парламента Екатерина Шалимова, введение особого режима связано с задержкой подключения дождеприемников к центральной системе водоотведения по вине муниципальных служб, при этом для обеспечения сроков сдачи объекта воду из колодцев временно будут откачивать.
«Проблема с водоотведением в ' Стрижах' существует давно: ливневки не справляются с нагрузкой. Школа тоже столкнулась с этим… Чтобы ускорить процесс, мэрия ввела режим повышенной готовности», — отметила Шалимова.
Строящаяся на улице Кубовой, 100 современная школа на 825 учащихся должна быть сдана в срок к 1 сентября, несмотря на возникшие сложности с ливневой канализацией, которые характерны для всего микрорайона «Стрижи», где инфраструктура не всегда успевает за темпами жилищного строительства. Временные меры по откачке воды позволят продолжить работы без задержек, пока не будет построен капитальный коллектор.