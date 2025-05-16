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26-летний самарец заплатит 100 тыс. рублей за фиктивную регистрацию иностранца

Горожанин проходил по уголовному делу за «помощь» выходцу из-за рубежа.

Горожанин проходил по уголовному делу за «помощь» выходцу из-за рубежа. Подробностями поделились представители областной прокуратуры.

Самарец владел домом в Похвистневском районе губернии. В феврале нынешнего года передал работнику центра «Мои документы» ложные данные о регистрации иностранца. Но по факту предоставлять жилье последнему не собирался.

Позже правоохранители выявили нарушение и завели уголовное дело. В итоге суд оштрафовал злоумышленника на 100 тыс. рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.

А в Тольятти на местного жителя завели уголовное дело за фиктивную регистрацию 15 иностранцев. Он участвовал в незаконной схеме за вознаграждение.

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