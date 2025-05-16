Петербуржцу выстрелили в лицо из сигнального пистолета

Решить вопрос «по-своему» с возвратом долга, сумма которого уже составила 90 тысяч рублей, стороны договорились у компьютерного клуба. Но на встречу должник явился не один, а вместе с тремя друзьями. Диалог быстро перерос в драку. В какой-то момент один из подростков достал сигнальный пистолет и выстрелил кредитору прямо в лицо.