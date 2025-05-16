Петербуржцу выстрелили в лицо из сигнального пистолета

Криминальная история с применением сигнального пистолета произошла 6 мая в Приморском районе Петербурга — у одного из компьютерных клубов на улице Торжковской. В результате один из участников конфликта оказался в больнице с серьёзными ожогами лица.
Как стало известно, 19-летний парень передал 17-летнему знакомому 17 тысяч рублей. Однако должник не спешил возвращать средства, а кредитор, воспользовавшись отсутствием юридических знаний собеседника, нарастил сумму долга в несколько раз под предлогом начисления процентов.
Решить вопрос «по-своему» с возвратом долга, сумма которого уже составила 90 тысяч рублей, стороны договорились у компьютерного клуба. Но на встречу должник явился не один, а вместе с тремя друзьями. Диалог быстро перерос в драку. В какой-то момент один из подростков достал сигнальный пистолет и выстрелил кредитору прямо в лицо.
Потерпевший получил ожоги и травмы головы, его госпитализировали.
В результате совместной работы следователей и оперативных сотрудников фигурант 15 мая был задержан и доставлен к следователю. Главное следственное управление СК РФ по городу Санкт-Петербургу сообщает, что после анализа обстоятельств следствие переквалифицировало действия злоумышленников с хулиганства на покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).