В Волгограде эвакуировали посетителей ТЦ «Ворошиловский»

Сегодня, 16 мая 2025 года в Волгограде в торговом центре «Ворошиловский» неожиданно эвакуировали всех посетителей.
Очевидцы сообщили, что сработала пожарная сигнализация, после этого всех покупателей попросили срочно покинуть бутики и выйти на улицу. Инцидент произошел в час пик — посетителей в этот момент в «Торгушке» было много, эвакуация прошла без паники.
В администрации торгового центра рассказали, что эвакуация была временной и учебной — в зоне кинотеатра проводились работы по монтажу оборудования, потребовалась проверка и устройств пожарной сигнализации.
В настоящее время магазины торгового центра вновь работают в своем обычном режиме.