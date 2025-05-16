Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде эвакуировали посетителей ТЦ «Ворошиловский»

Покупателей попросили срочно выйти на улицу.

Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 16 мая 2025 года в Волгограде в торговом центре «Ворошиловский» неожиданно эвакуировали всех посетителей.

Очевидцы сообщили, что сработала пожарная сигнализация, после этого всех покупателей попросили срочно покинуть бутики и выйти на улицу. Инцидент произошел в час пик — посетителей в этот момент в «Торгушке» было много, эвакуация прошла без паники.

В администрации торгового центра рассказали, что эвакуация была временной и учебной — в зоне кинотеатра проводились работы по монтажу оборудования, потребовалась проверка и устройств пожарной сигнализации.

В настоящее время магазины торгового центра вновь работают в своем обычном режиме.