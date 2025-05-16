В Волгограде эвакуировали посетителей ТЦ «Ворошиловский»

Очевидцы сообщили, что сработала пожарная сигнализация, после этого всех покупателей попросили срочно покинуть бутики и выйти на улицу. Инцидент произошел в час пик — посетителей в этот момент в «Торгушке» было много, эвакуация прошла без паники.