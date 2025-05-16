Устроивший стрельбу в школе в Швеции собирался покончить с собой

Правоохранители пришли к выводу, что неопределенность жизненной ситуации 35-летнего мужчины, отказ социальных служб в пособии стали фактором, побудившим его совершить преступление. «Мотивом, который мы видим, является его желание покончить с собой. В связи с этим он решил, видимо, выплеснуть свое разочарование и агрессию на тех, кто находился в знакомом ему месте — в Campus Risbergska», — рассказал представитель следствия Хенрик Дальстрём.