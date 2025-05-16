Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Устроивший стрельбу в школе в Швеции собирался покончить с собой

СТОКГОЛЬМ, 16 мая. /ТАСС/. Рикард Андерссон, открывший 4 февраля стрельбу по случайным людям в школе для взрослых в городе Эребру в Швеции, имел цель покончить жизнь самоубийством. Об этом на пресс-конференции сообщила полиция.

Источник: AP 2024

Правоохранители пришли к выводу, что неопределенность жизненной ситуации 35-летнего мужчины, отказ социальных служб в пособии стали фактором, побудившим его совершить преступление. «Мотивом, который мы видим, является его желание покончить с собой. В связи с этим он решил, видимо, выплеснуть свое разочарование и агрессию на тех, кто находился в знакомом ему месте — в Campus Risbergska», — рассказал представитель следствия Хенрик Дальстрём.

Как выяснила полиция, Андерссон жил на социальное пособие. Чтобы продолжать его получать, несколько лет назад мужчине пришлось пойти учиться в школу для взрослых, но он так и не смог закончить курс математики. Стражи порядка также рассказали, что в момент совершения преступления стрелявший находился под воздействием наркотика амфетамина.

Жертвами массовой стрельбы 4 февраля в школе для взрослых Campus Risbergska стали семь женщин и трое мужчин, еще шесть человек пострадали. Правоохранительные органы считают, что Андерсон «действовал в одиночку, без идеологической мотивации», ранее он им не был известен. У Андерсона была лицензия на несколько видов оружия.

Премьер-министр страны Ульф Кристерссон назвал случившееся самой страшной массовой стрельбой в истории Швеции.