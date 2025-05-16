Устроивший стрельбу в школе в Швеции собирался покончить с собой

Правоохранители пришли к выводу, что неопределенность жизненной ситуации 35-летнего мужчины, отказ социальных служб в пособии стали фактором, побудившим его совершить преступление. «Мотивом, который мы видим, является его желание покончить с собой. В связи с этим он решил, видимо, выплеснуть свое разочарование и агрессию на тех, кто находился в знакомом ему месте — в Campus Risbergska», — рассказал представитель следствия Хенрик Дальстрём.
Как выяснила полиция, Андерссон жил на социальное пособие. Чтобы продолжать его получать, несколько лет назад мужчине пришлось пойти учиться в школу для взрослых, но он так и не смог закончить курс математики. Стражи порядка также рассказали, что в момент совершения преступления стрелявший находился под воздействием наркотика амфетамина.
Жертвами массовой стрельбы 4 февраля в школе для взрослых Campus Risbergska стали семь женщин и трое мужчин, еще шесть человек пострадали. Правоохранительные органы считают, что Андерсон «действовал в одиночку, без идеологической мотивации», ранее он им не был известен. У Андерсона была лицензия на несколько видов оружия.
Премьер-министр страны Ульф Кристерссон назвал случившееся самой страшной массовой стрельбой в истории Швеции.