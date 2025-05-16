В Салавате после взрыва под обломками ищут пропавшего мужчину

В башкирском городе Салавате на месте сегодняшнего взрыва приступили к разбору образовавшихся завалов. Особое внимание уделяется поискам мужчины, который, по предварительным данным, может находиться под обломками.
Напомним, согласно предварительной информации, ЧП могло произойти из-за нарушения технологического процесса, что привело к разгерметизации печного оборудования. Следком Башкирии завел уголовное дело о нарушениях правил промышленной безопасности на опасном производственном объекте, повлекшего причинение вреда здоровью людей.
По последней информации, в результате инцидента пострадали четыре человека. Трое мужчин 51, 49 и 44 лет с сильными ожогами находятся в реанимации, еще один госпитализирован с переломами и ушибом таза.
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