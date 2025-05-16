В Омске задержали экс-замдиректора филиала «Почты России»

По версии следствия, в 2024 году подозреваемый, используя свое служебное положение, «получил от предпринимателя в виде взятки в общей сумме 246 тысяч рублей за незаконные действия при заключении договора на оказание возмездных услуг по размещению рекламной конструкции на здании Главпочтамта».