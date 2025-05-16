В Омске задержали экс-замдиректора филиала «Почты России»

ОМСК, 16 мая — РИА Новости. Бывшего заместителя директора филиала «Почты России» в Омске задержали по подозрению в получении взятки, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Омской области.
По версии следствия, в 2024 году подозреваемый, используя свое служебное положение, «получил от предпринимателя в виде взятки в общей сумме 246 тысяч рублей за незаконные действия при заключении договора на оказание возмездных услуг по размещению рекламной конструкции на здании Главпочтамта».
Возбуждено уголовное дело по статье «получение взятки в крупном размере за незаконные действия». Судом экс-замдиректора филиала «Почты России» в Омске избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, в зале заседаний он был освобожден из-под стражи.
В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что речь идет об Алексее Суховееве.
В региональном надзорном ведомстве агентству добавили, что следствие и прокуратура настаивали на аресте фигуранта, «но суд решил по-другому».