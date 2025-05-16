Памятник Екатерине II был установлен на Екатерининской площади в Одессе в 1900 году. В декабре 2022 года городские власти его демонтировали. После сноса памятника Екатерине II остался пустой массивный постамент. С него были удалены все скульптуры, надписи и декоративные элементы.
«Одесский постамент, где раньше была Екатерина II, раскрасили в цвета российского флага», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
В свою очередь в полиции Одесской области сообщили, что инцидент произошел в пятницу, на месте происшествия работают правоохранители, которые устанавливают личность причастных. После выяснения обстоятельств будет дана правовая оценка произошедшему, добавили в полиции.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. Власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.