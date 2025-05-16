Жительницу Ростовской области осудили за приобретение техники для взлома замков

В Ростовской области жительницу Аксая оштрафовали на 30 тысяч рублей за покупку техники для взлома замков, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.
По данным ведомства, запрещенные технические средства женщина купила в конце 2024 года через один из иностранных интернет-магазинов.
Когда нарушение закона раскрыли, было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации» (ст. 138.1 УК РФ). Сначала приговор вынесли в Аксайском районном суде, а потом его подтвердили в Ростовском областном суде.
Напомним, также в Аксае за торговлю персональными данными осудили группу из шести человек.
Подпишись на нас в Telegram.