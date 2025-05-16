Жительницу Ростовской области осудили за приобретение техники для взлома замков

Когда нарушение закона раскрыли, было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации» (ст. 138.1 УК РФ). Сначала приговор вынесли в Аксайском районном суде, а потом его подтвердили в Ростовском областном суде.