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Семья погибла в ДТП под Алматы

В Алматинской области в результате ДТП погибла семья — супруги и их ребенок. В ДП региона сообщили, что по факту аварии начато досудебное расследование, передает NUR.KZ.

Источник: Getty Images

Как рассказали в ДП Алматинской области, сотрудниками полиции проводится расследование по факту ДТП, имевшего место 15 мая на 53 километре автодороги Алматы — Жандосов — Бесмойнак.

«По предварительным данным, водитель легкового автомобиля, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с препятствием, после чего транспортное средство опрокинулось», — пояснили в пресс-службе ведомства.

В результате дорожно-транспортного происшествия на месте скончались водитель и двое его пассажиров. Еще трое пострадавших с различными травмами доставлены в медицинское учреждение.

По факту ДТП начато досудебное расследование, выясняются все обстоятельства произошедшего.