Семья погибла в ДТП под Алматы

Как рассказали в ДП Алматинской области, сотрудниками полиции проводится расследование по факту ДТП, имевшего место 15 мая на 53 километре автодороги Алматы — Жандосов — Бесмойнак.
«По предварительным данным, водитель легкового автомобиля, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с препятствием, после чего транспортное средство опрокинулось», — пояснили в пресс-службе ведомства.
В результате дорожно-транспортного происшествия на месте скончались водитель и двое его пассажиров. Еще трое пострадавших с различными травмами доставлены в медицинское учреждение.
По факту ДТП начато досудебное расследование, выясняются все обстоятельства произошедшего.