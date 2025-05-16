В деле об убийстве экс-мэра Самары появились новые подозреваемые

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Обвинения по делу об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова предъявлены женщине и ее племяннику, они объявлены в международный розыск, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
«Предъявлено заочное обвинение 56-летней уроженке Самарской области Метревели Светлане в пособничестве в убийстве бывшего мэра Самары и его супруги, совершенном из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору (часть 5 статьи 33, пункты “а”, “ж”, “з” части 2 статьи 105 УК РФ). Также обвинение предъявлено ее 25-летнему племяннику Метревели Дмитрию в совершении убийства двух лиц, совершенном из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору (пункты “а”, “ж”, “з” части 2 статьи 105 УК РФ). В настоящее Метревели Светлана и Метревели Дмитрий, проживающие за пределам территории Российской Федерации, объявлены в международный розыск», — говорится в сообщении.
Как сообщали в следственном управлении СК России по Самарской области, 31 января друг бывшего мэра Самары заявил в полицию о его исчезновении. Выяснилось, что Виктор Тархов и его жена в последний раз выходили на связь в конце декабря 2024 года. Следователи возбудили уголовное дело, по подозрению в совершении преступления была задержана внучка Тарховых. Позже ей предъявили обвинение в двойном убийстве.
В конце февраля СК РФ сообщил, что внучка дала признательные показания по делу о двойном убийстве, также она рассказала о соучастнике преступления, который объявлен в розыск. В ходе допроса обвиняемая пояснила, что, действуя из корыстных побуждений, отравила родственников, а затем заморозила при помощи азота, после чего мужчина расчленил их тела, части которых они раскидали по мусорным контейнерам в Самаре.
Также против нее возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) по факту мошеннических действий с автомобилем ее бабушки.