Воронежский облсуд оставил в СИЗО бывшего замминистра туризма

Господин Кукин находится под стражей с начала февраля. Следственный комитет обвиняет его в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). В основу уголовного дела легли обстоятельства выдачи индивидуальному предпринимателю Евгению Ягодкину гранта в 10 млн руб. на обустройство пляжа на базе отдыха «Мадагаскар» в Семилукском районе. По версии следствия, работы были выполнены не в полном объеме. По договоренности с бизнесменом чиновник якобы скрыл этот факт, чтобы выданный грант не пришлось возвращать. Таким образом, по версии следствия, деньги были похищены.