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Рейд по мигрантам и цыганам провели воронежские силовики

Нарушителям выписали штрафы.

Источник: Комсомольская правда

В Лискинском районе сотрудники полиции и УФСБ при силовой поддержке Росгвардии провели рейды по выявлению нарушений миграционного законодательства. О результатах проинформировали 16 мая в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Всего проверили документы у 112 иностранцев, а также у 38 лиц цыганской народности. Кроме того, силовики провели восемь обысков.

В итоге было составлено три протокола за незаконное привлечение мигрантов к труду и еще три — в отношении иностранцев, нелегально работающих на территории района.

Кроме того, восемь человек наказали за проживание без документов, удостоверяющих личность.

Нарушителям выписали штрафы — по 2 тысячи рублей каждому.