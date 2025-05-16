Рейд по мигрантам и цыганам провели воронежские силовики

В Лискинском районе сотрудники полиции и УФСБ при силовой поддержке Росгвардии провели рейды по выявлению нарушений миграционного законодательства. О результатах проинформировали 16 мая в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Всего проверили документы у 112 иностранцев, а также у 38 лиц цыганской народности. Кроме того, силовики провели восемь обысков.
В итоге было составлено три протокола за незаконное привлечение мигрантов к труду и еще три — в отношении иностранцев, нелегально работающих на территории района.
Кроме того, восемь человек наказали за проживание без документов, удостоверяющих личность.
Нарушителям выписали штрафы — по 2 тысячи рублей каждому.