Пожар в детском саду Молдовы: Эвакуировали 60 детей

Утром в пятницу, 16 мая, в детском саду города Рышканы вспыхнул пожар. По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС), огонь охватил фасад здания.
На место оперативно прибыли два пожарных расчёта. Спасатели установили, что возгорание произошло из-за короткого замыкания в электрическом кабеле. Из здания были эвакуированы 60 детей и шесть взрослых. К счастью, жертв нет.
Пламя повредило участок фасада площадью 1×1,5 метра, повреждённая часть была демонтирована. Все обстоятельства происшествия ещё предстоит выяснить.
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