Водитель попал в больницу после лобового ДТП с фурой и авто Mercedes под Гомелем. Подробности рассказали в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома.
Сообщается, что 16 мая, в пятницу, около 07.50 53-летний водитель, находившийся за рулем большегруза MAN, ехал по автодороге М-8 «граница Российской Федерации-Витебск-Гомель-граница Украины». Сказано, что со стороны деревни Бобовичи в сторону деревни Сосновка водитель выехал на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль Mercedes-Benz. За рулем авто находился 48-летний водитель.
В ведомстве отметили, что в результате дорожно-транспортного происшествия водитель Mercedes с травмами был доставлен в больницу.
Жесткое лобовое ДТП с фурой и автомобилем Mercedes случилось в Гомельском районе. Фото: телеграм-канал УВД Гомельского облисполкома.
Тем временем водитель трактора погиб, наехав на люк канализации у дома под Пуховичами.
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Вместе с тем могилевчанин совершил покушение на убийство участкового, ударив его ножом.