Водитель попал в больницу после лобового ДТП с фурой и авто Mercedes под Гомелем

Сообщается, что 16 мая, в пятницу, около 07.50 53-летний водитель, находившийся за рулем большегруза MAN, ехал по автодороге М-8 «граница Российской Федерации-Витебск-Гомель-граница Украины». Сказано, что со стороны деревни Бобовичи в сторону деревни Сосновка водитель выехал на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль Mercedes-Benz. За рулем авто находился 48-летний водитель.