15-летний подросток из Новочеркасска пострадал от удара током на железной дороге

15-летний юноша из Новочеркасска пострадал от удара током на станции Зеленчук. Об этом 16 мая сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.
— Предварительно, мальчик забрался на порожний вагон поезда и получил электрический удар от контактной сети. Сейчас подросток госпитализирован. Выясняются обстоятельства случившегося, — прокомментировали в транспортной полиции.
Жителям Дона напоминают: железная дорога — территория повышенной опасности.
Около путей нужно быть осторожными. Нельзя идти в наушниках или отвлекаться на гаджеты. Поезд за секунду проезжает до 20 метров, а его тормозной путь в среднем составляет 1 км. Сразу остановить состав просто невозможно.
Также взрослым и детям запрещено подниматься на вагоны, опоры и специальные конструкции контактной сети. Провода там имеют напряжение свыше 27 тысяч вольт, а электрическая дуга может возникнуть еще во время подъема на ж/д объект.
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