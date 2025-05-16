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15-летний подросток из Новочеркасска пострадал от удара током на железной дороге

Подросток из Новочеркасска попал в больницу после удара током на ж/д станции.

Источник: Комсомольская правда

15-летний юноша из Новочеркасска пострадал от удара током на станции Зеленчук. Об этом 16 мая сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.

— Предварительно, мальчик забрался на порожний вагон поезда и получил электрический удар от контактной сети. Сейчас подросток госпитализирован. Выясняются обстоятельства случившегося, — прокомментировали в транспортной полиции.

Жителям Дона напоминают: железная дорога — территория повышенной опасности.

Около путей нужно быть осторожными. Нельзя идти в наушниках или отвлекаться на гаджеты. Поезд за секунду проезжает до 20 метров, а его тормозной путь в среднем составляет 1 км. Сразу остановить состав просто невозможно.

Также взрослым и детям запрещено подниматься на вагоны, опоры и специальные конструкции контактной сети. Провода там имеют напряжение свыше 27 тысяч вольт, а электрическая дуга может возникнуть еще во время подъема на ж/д объект.

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