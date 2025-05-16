В Перми возбудили дело после нападения собак на ребенка

Ранее в местных пабликах в соцсетях появилась информация, что бездомные собаки в Ленинском районе Перми напали на 8-летнего мальчика. Уточнялось, что ребенку потребовалась помощь медиков. На опубликованном видео у многоквартирного дома в микрорайоне Разгуляй видны пятеро мальчиков, один из них машет руками подъезжающей «скорой». Вблизи по клумбе бегают две собаки.