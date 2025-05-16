В Перми возбудили дело после нападения собак на ребенка

ПЕРМЬ, 16 мая — РИА Новости. Дело по статье о халатности возбуждено после появления данных о нападении собак на ребенка в центре Перми, сообщило СУСК РФ по региону.
Ранее в местных пабликах в соцсетях появилась информация, что бездомные собаки в Ленинском районе Перми напали на 8-летнего мальчика. Уточнялось, что ребенку потребовалась помощь медиков. На опубликованном видео у многоквартирного дома в микрорайоне Разгуляй видны пятеро мальчиков, один из них машет руками подъезжающей «скорой». Вблизи по клумбе бегают две собаки.
«В Перми следователи СК России возбудили уголовное дело (ч. 1 ст. 293 УК РФ — халатность) по информации в СМИ о нападении собак на ребенка», — говорится в сообщении.