СК РФ показал фото новых фигурантов дела об убийстве экс-мэра Самары В. Тархова

16 мая Следственный комитет России показал фотографии мужчины и женщины, которым заочно предъявлено обвинение по делу об убийстве супругов Тарховых. Обвиняемые объявлены в розыск.
В телеграм-канале ведомства были опубликованы фото 56-летней Светланы и 25-летнего Дмитрия Метревели. Уроженка Самарской области обвиняется в пособничестве в убийстве экс-мэра областной столицы Виктора Тархова и его супруги Натальи. Племяннику Светланы, Дмитрию, также заочно предъявлено обвинение. Следствие считает, что он тоже действовал из корыстных побуждений. При этом мужчина обвиняется именно в совершении двойного убийства.
«Светлана Метревели, находясь за пределами России, оказывала содействие в совершении убийства мэра и его супруги советами и указаниями, а ее племянник и внучка потерпевших, действуя согласованно по ранее достигнутой договоренности, в целях завладения имуществом потерпевших отравили пару, а затем заморозили при помощи азота, расчленили тела, части которых раскидали по мусорным контейнерам в Самаре», — изложили версию следствия в пресс-службе СКР.
В настоящий момент обвиняемые находятся за пределами нашей страны. В Следкоме также сообщили, что психолого-психиатрическая экспертиза установила: главная обвиняемая по делу об убийстве супругов Тарховых, их внучка Екатерина, полностью вменяема.
Ранее мы сообщали о том, что следователям удалось восстановить хронологию убийства экс-мэра Самара и его жены.
Хотите следить за важными новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал!