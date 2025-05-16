СК РФ показал фото новых фигурантов дела об убийстве экс-мэра Самары В. Тархова

«Светлана Метревели, находясь за пределами России, оказывала содействие в совершении убийства мэра и его супруги советами и указаниями, а ее племянник и внучка потерпевших, действуя согласованно по ранее достигнутой договоренности, в целях завладения имуществом потерпевших отравили пару, а затем заморозили при помощи азота, расчленили тела, части которых раскидали по мусорным контейнерам в Самаре», — изложили версию следствия в пресс-службе СКР.