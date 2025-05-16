В Твери арестовали вымогавшую недвижимость группу мошенников

Уточняется, что мошенники убеждали своих жертв вступить в брак со своими близкими или дальними родственниками, в процессе сватовства уговаривали продать им квартиру и всё имеющееся недвижимое имущество, обещая значительно улучшить жилищные условия для будущей семейной жизни. В результате они лишали людей единственного недвижимости и оставляли их без средств. Позже сообщники оказывали психологическое давление на потерпевших, чтобы те не обращались в полицию.