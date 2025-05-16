В Твери арестовали вымогавшую недвижимость группу мошенников

Уточняется, что мошенники убеждали своих жертв вступить в брак со своими близкими или дальними родственниками, в процессе сватовства уговаривали продать им квартиру и всё имеющееся недвижимое имущество, обещая значительно улучшить жилищные условия для будущей семейной жизни. В результате они лишали людей единственного недвижимости и оставляли их без средств. Позже сообщники оказывали психологическое давление на потерпевших, чтобы те не обращались в полицию.
По словам Волк, одной из жертвой мошенников стала пенсионерка, которую обманули и оформили договор купли-продажи на жилое помещение через риелторское агентство.
«Войдя в доверие к пожилой женщине, одна из сообщниц сказала, что ей срочно требуются деньги якобы на лечение тяжелобольного ребенка. Но так как в долг ей никто не дает, попросила пенсионерку занять для неё у знакомого. Вместо долговой расписки пожилой женщине дали на подпись договор купли-продажи», — написала представитель МВД в канале.
Она добавила, что в ходе обысков у обвиняемых изъяли документы на недвижимость, расписки и иные предметы. Пятерых фигурантов дела заключили под стражу.
Возбуждены четыре уголовных дела по статье УК РФ ст. 159 («Мошенничество»).
16 мая пресс-служба прокуратуры Московской области сообщила о задержании судом в Одинцово 22-летнего мошенника, который предпринял попытку похитить у пенсионеров более 2 млн рублей. Уточняется, что суд приговорил Солопова к одному году шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.