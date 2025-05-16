На Кубани и в Адыгее в магазинах «Маяк» изъяли более 7,5 тонны продукции

«В ходе проверок на 46 площадках магазинов “Маяк” установлено, что в реализации находилась мясная продукция, молочная продукция, рыбная продукция с истекшим сроком годности, без маркировки производителя, с нарушенной целостностью упаковки, без ветеринарных сопроводительных документов или с нарушениями при их оформлении. По результатам проверок всего изъято и уничтожено более 7,5 тонны мясных, молочных и рыбных товаров, не отвечающих требованиям нормативных документов», — говорится в сообщении.