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На Кубани и в Адыгее в магазинах «Маяк» изъяли более 7,5 тонны продукции

КРАСНОДАР, 16 мая. /ТАСС/. Россельхознадзор выявил и изъял более 7,5 тонны небезопасной мясной, молочной и рыбной продукции в магазинах сети «Маяк» на территории Краснодарского края и Республики Адыгея, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Источник: Freepik

«В ходе проверок на 46 площадках магазинов “Маяк” установлено, что в реализации находилась мясная продукция, молочная продукция, рыбная продукция с истекшим сроком годности, без маркировки производителя, с нарушенной целостностью упаковки, без ветеринарных сопроводительных документов или с нарушениями при их оформлении. По результатам проверок всего изъято и уничтожено более 7,5 тонны мясных, молочных и рыбных товаров, не отвечающих требованиям нормативных документов», — говорится в сообщении.

В рамках проверок отобрано 29 проб продукции, по результатам которых 11 мясных и молочных образцов признаны фальсифицированными. Нарушения включали подмену животных жиров растительными, а также несоответствие заявленного жирно-кислотного состава.

По данным Россельхознадзора, в отношении хозяйствующих субъектов составлено 16 протоколов об административных правонарушениях.