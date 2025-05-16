Замучила совесть? Дончанин убил знакомого и сбросил тело в колодец

В селе Самарском Азовского района развернулся сюжет, достойный страниц русской классики. Мужчина зарезал приятеля в пылу бытовой ссоры, тело сбросил в колодец, а одежду и окровавленный нож зашвырнул в проходящий мимо поезд, чтобы скрыть улики. Всё это случилось ещё в декабре минувшего года.
Спустя почти полгода убийцу замучила совесть: он сам явился в правоохранительные органы, сознался в преступлении и показал, где спрятал останки. Rostov.aif.ru попытался разобраться, что подтолкнуло донского Раскольникова к раскаянию.
Кинул одежду в вагон.
Жители симпатичного села Самарского под Азовом шокированы жуткими подробностями трагедии, всколыхнувшей всю округу. Они стали известны не так давно, хотя основные кровавые события развернулись здесь ещё накануне нового года. Декабрьским вечером 2024 года 64-летний местный житель, словно обезумев, вонзил нож прямо в грудь своему приятелю. Удар стал фатальным для 41-летнего дончанина: тяжело повалившись на пол частного дома, он практически сразу скончался.
Причиной жестокой расправы, по словам самого убийцы, стала банальная ссора. Осознав, что натворил, пожилой мужчина попытался скрыть следы преступления. Тело мёртвого товарища он вывез и сбросил на дно колодца, который находился всего в нескольких сотнях метров от места происшествия.
Одежду погибшего и нож злоумышленник закинул в вагон проходящего мимо поезда. Подождав, пока состав умчит улики в неизвестном направлении, фигурант спокойно отправился домой…
Учитывая, что погибшего никто не стал искать, преступление так и могло бы остаться нераскрытым. Но дело приняло неожиданный поворот, когда душегуб, не вынеся мучительного груза вины, явился в правоохранительные органы с повинной и рассказал о совершённом злодеянии.
Как сообщили в СУ СК России по Ростовской области, фигурант сам указал следователям на место, где «похоронены» останки, а также объяснил, что именно произошло в тот страшный вечер. Раскаявшегося изувера задержали. Против него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Сейчас следователи выясняют причины ссоры и мотивы преступления.
«Следователем в суд направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — добавили следователи.
Не было мотива?
Известны случаи, когда преступники, чьи души, казалось бы, навеки погребены во мраке, внезапно признаются в жестоких грехах прошлого и начинают сотрудничать со следствием. Случалось такое и на Дону.
Например, в 2023 году 29-летний уроженец Шахт сам пришёл в полицейский участок спустя час после того, как зарезал соседа. Со слов убийцы, его 34-летний сосед на общей лестничной площадке пил алкоголь и громко слушал музыку, а на просьбу сделать тише ответил отказом. Вспыхнул словесный конфликт, в ходе которого парни переместились с разборками во двор. Слово за слово, и вот ослеплённый яростью шахтинец выхватил нож и вонзил его в тело соседа. Тот умер в карете скорой помощи. Сам убийца сбежал с места преступления, однако через час пришёл в полицию и сдался.
Похожий случай произошёл в феврале прошлого года. Тогда устроивший на Текучёвском мосту смертельное ДТП водитель скрылся с места происшествия, но через полчаса сам обратился к сотрудникам ДПС и рассказал им о случившемся.
Что заставляет человека нарушить «пакт» с внутренними демонами и сознаться в содеянном? С этим вопросом Rostov.aif.ru обратился к ростовскому психологу Максиму Иваницкому. В начале беседы эксперт пояснил, что совесть — это естественный инструмент сознания и психики человека, который служит для соблюдения нравственного закона и следования этому закону в жизни.
В истории с приазовским убийцей эксперт предположил, что происшествие могло стать последствием распития алкоголя.
«В этом случае человек мог находиться в состоянии изменённого сознания. Вполне вероятно, что позже, когда мужчина пришёл в себя после алкогольной интоксикации, его мозг начал мыслить разумно и смотреть на совершённое преступление с точки зрения морально-нравственных устоев. К тому же, возможно, что между приятелями были хорошие отношения, и только алкоголь подтолкнул одного к убийству другого», — объяснил Максим Иваницкий.
По его словам, именно потому, что преступление, скорее всего, было совершено не намеренно, а в состоянии аффекта либо опьянения, пришло раскаяние. Иными словами, протрезвев, убийца понял, что совершил ужасное деяние.
«Возможно, именно поэтому мужчина признался. У него первоначально не было мотива для убийства. Поэтому, когда он осознал, что сделал, его внутренний компас совести сказал, что ему нужно сознаться», — добавил психолог.
В других случаях, по мнению эксперта, убийцы могут расписаться в собственной жестокости по нескольким мотивам. Иногда это может быть тривиальное желание изувера привлечь к себе внимание, как, например, было с Чикатило или другими серийными маньяками. Также закоренелый душегуб может пойти на контакт со следствием в том случае, если признание в одном убийстве поможет снять обвинения во множестве других.
«К примеру, он может сознаться в убийстве одного человека по неосторожности, находясь за сотни километров от места, где он совершил массовое убийство и лишил жизни десятки человек. В этом случае он признаётся, чтобы понести менее суровое наказание», — подытожил Максим Иваницкий.
Разумеется, за каждым отдельным случаем скрываются сотни различных мотивов, а механизмы человеческой психики — лабиринт, где может потеряться кто угодно. Но очевидно, что иногда демон насилия может завладеть разумом того, чью предрасположенность к совершению тяжелейших преступлений было даже трудно представить…