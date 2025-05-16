Замучила совесть? Дончанин убил знакомого и сбросил тело в колодец

Например, в 2023 году 29-летний уроженец Шахт сам пришёл в полицейский участок спустя час после того, как зарезал соседа. Со слов убийцы, его 34-летний сосед на общей лестничной площадке пил алкоголь и громко слушал музыку, а на просьбу сделать тише ответил отказом. Вспыхнул словесный конфликт, в ходе которого парни переместились с разборками во двор. Слово за слово, и вот ослеплённый яростью шахтинец выхватил нож и вонзил его в тело соседа. Тот умер в карете скорой помощи. Сам убийца сбежал с места преступления, однако через час пришёл в полицию и сдался.