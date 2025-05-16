Счет на десятки тысяч: как банда мошенников разводила москвичей в кафе

Московский суд вынес приговор банде мошенников, которые обманывали мужчин в столичных ресторанах. Потерпевшие знакомились с девушками, которые при встрече вели их в кафе и делали заказ по завышенной стоимости. Если кавалеры отказывались платить, охрана угрожала им расправой. Как действовать при столкновении с такими мошенниками, узнала «Вечерняя Москва».
Суд над мошенниками.
Дело банды из 15 аферистов, которые обманывали мужчин в столичных ресторанах, рассматривали в Останкинском районном суде в четверг, 15 мая. В ходе заседания всех фигурантов признали виновными в мошенничестве, совершенном организованной группой.
Двоих организаторов преступной схемы — Степана Жамгаряна и Бактыбека Медетова — приговорили к двум годам и трем месяцам лишения свободы. Но так как оба фигуранта во время расследования находились в СИЗО, суд счел назначенное им наказание отбытым. Подсудимых отпустили на свободу. Еще 13 соучастников получили от двух до пяти лет лишения свободы условно.
В столичном Следственном комитете рассказали, что в деле было 25 потерпевших. Один из них пытался получить от мошенников компенсацию морального вреда, но суд ему отказал.
— Проведено более 10 обысков, в том числе в помещениях мнимых кафе, куда виновные заманивали потерпевших… На имущество фигурантов наложен арест, — отметили в СК.
Как москвичей разводили на деньги в кафе.
Банда мошенников, о которой идет речь, орудовала на территории Москвы до ноября 2023 года, действуя по четко отлаженной схеме.
Сначала девушки-соучастницы находили будущих жертв на сайтах знакомств, затем договаривались с ними о свидании в Алексеевском районе. При встрече преступницы предлагали кавалерам зайти в заранее выбранный ресторан, где работали их сообщники. Там девушки делали заказ по очень завышенным ценам, а в завершение вечера внезапно уходили из-за появившихся срочных дел.
Как понять, что мужчина аферист.
Когда мужчины оставались за столиком одни, официант выносил им счет на десятки тысяч рублей. При этом цены на блюда не соответствовали тем, что были указаны в меню. Если жертва отказывалась платить, охранники угрожали расправой.
Обобрав таким образом как минимум 25 мужчин, мошенники заработали 500 тысяч рублей.
Другие сценарии мошенничества в кафе.
Схема с обманом мужчин в ресторанах не нова и очень распространена среди мошенников. В сентябре 2022 года в Москве накрыли сразу две такие банды, которые действовали в кафе на Земляном Валу и Садовой-Черногрязской улице. Одного из потерпевших преступники развели на 30 тысяч рублей за лимонад.
Еще одни мошенники буквально баррикадировали мужчин в ресторане на Дмитровском шоссе, избивали, забирали их телефоны и заставляли оформлять микрозаймы. Преступников поймали в январе 2023 года, всем им было от 17 до 26 лет.
В июне 2024 года дурную славу и прозвище «скам-кафе» получили два петербургских ресторана — Veggieteria и «Дегустерия» в Адмиралтейском и Василеостровском районах. Аферистки приезжали на свидания на автомобилях премиум-класса и демонстрировали привычки «роскошной жизни». В ресторане они по уже известной схеме набирали еды на сотни тысяч рублей, затем куда-то «исчезали», а мужчинам тем временем выставлялись огромные счета. Ежедневно жертвами становились до 25 человек. Мошенники ежемесячно «зарабатывали» в среднем 2,6 миллиона рублей.
Некоторые аферисты спаивают жертв контрафактным алкоголем, чтобы те стали более податливыми и невнимательными. Так делали сразу в девяти петербургских барах на улице Рубинштейна. Когда мужчины пьянели и собирались расплатиться, им либо сразу выставляли солидную сумму, либо несколько раз подсовывали один и тот же счет. В это время жертв отвлекали девушки-соучастницы.
Как действовать жертве ресторанных мошенников.
Как рассказал «Вечерней Москве» юрист Глеб Подъяблонский, если в кафе вам выставляют огромный и необоснованный счет, нужно сразу вызывать полицию и начинать снимать происходящее на видео.
— Если сотрудники заведения начинают вам угрожать, звоните в дежурную часть и говорите об этом. Этого уже будет достаточно, чтобы мошенники вас отпустили. Но очень важно, чтобы в полицию звонили вы сами, а не сотрудники ресторана. Иначе аферисты могут вызвать какого-нибудь знакомого недобросовестного полицейского либо вовсе «ряженых» правоохранителей, — подчеркнул эксперт.
Подъяблонский отметил, что, если цены в меню не соответствуют тем, что указаны в счете, это считается нарушением российского законодательства.
— Если вам говорят, что меню — это просто рекламная брошюра и цены здесь не всегда указаны правильно, то это тоже противозаконно. Заказ чего-либо в ресторане является публичной офертой, и фактом своего заказа вы подтверждаете свое согласие с ценами только из меню. А если где-то написано мелким шрифтом, что в меню указана цена за несколько граммов блюда, то это, во-первых, совершенно спокойно можно оспорить в суде, во-вторых — является поводом для обращения в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). ФАС очень заинтересует, что три грамма какой-нибудь селедки стоят тысячу рублей, — заключил собеседник «Вечерней Москвы».
Дело о краже у бойцов СВО в Шереметьеве: как действовали преступники и что им грозит.
Столкнуться с мошенниками, которые требуют за свои услуги баснословные суммы, можно где угодно. Например, в Москве накрыли банду таксистов и полицейских, которые разводили на деньги участников СВО в аэропорту Шереметьево. Водители в несколько раз завышали цены на услуги, спаивали и обворовывали своих пассажиров, а правоохранители их покрывали.
А в 2024 году среди мошенников распространилась схема с доставкой цветов. Жертве привозят роскошный букет от «тайного поклонника», затем ей звонят сотрудники той же «службы доставки» и просят назвать код из СМС — якобы для отчетности.