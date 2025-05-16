Счет на десятки тысяч: как банда мошенников разводила москвичей в кафе

— Если вам говорят, что меню — это просто рекламная брошюра и цены здесь не всегда указаны правильно, то это тоже противозаконно. Заказ чего-либо в ресторане является публичной офертой, и фактом своего заказа вы подтверждаете свое согласие с ценами только из меню. А если где-то написано мелким шрифтом, что в меню указана цена за несколько граммов блюда, то это, во-первых, совершенно спокойно можно оспорить в суде, во-вторых — является поводом для обращения в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). ФАС очень заинтересует, что три грамма какой-нибудь селедки стоят тысячу рублей, — заключил собеседник «Вечерней Москвы».