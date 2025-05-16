В Тольятти завели уголовное дело о похищении человека

По поручению исполняющего обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета России по Самарской области Александра Воеводина заведено уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на похищение человека».
Основанием для этого стала публикация в социальных сетях о том, что в Тольятти несколько человек пытались похитить парня, с целью вымогательства денежного долга.
В настоящее время следователи устанавливают участников и все обстоятельства произошедшего, сообщили в Следственном управлении региона.