Суд арестовал студента СПбГУ из Казахстана по делу о призывах к терроризму

Суд постановил, что фигурант является гражданином иностранного государства, официально нигде не трудоустроен, не имеет постоянного источника заработка, его временная регистрация заканчивается 14.07.2025, из родственников у на территории РФ, по его словам, находится только отец, с которым вместе он не проживает, то есть «Азарян Г. не имеет устойчивых социальных связей на территории РФ».