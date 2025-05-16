Милиция задержала вернувшуюся из России белоруску из-за подработки

Сообщается, что в милицию обратилась 76-летняя жительница Могилева, которая стала жертвой телефонных мошенников. Говорится, что после звонка аферистов, представившихся сотрудниками «Белтелекома» и силовых структур, женщина передала прибывшей курьерше более 25 000 рублей в эквиваленте якобы для декларирования. Сотрудники смогли установить личность курьера. Ей оказалась 37-летняя жительница Быхова.