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Милиция задержала вернувшуюся из России белоруску из-за подработки

МВД сказало про задержание белоруски из-за подработки.

Источник: Комсомольская правда

Милиция задержала вернувшуюся из России белоруску из-за подработки. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Сообщается, что в милицию обратилась 76-летняя жительница Могилева, которая стала жертвой телефонных мошенников. Говорится, что после звонка аферистов, представившихся сотрудниками «Белтелекома» и силовых структур, женщина передала прибывшей курьерше более 25 000 рублей в эквиваленте якобы для декларирования. Сотрудники смогли установить личность курьера. Ей оказалась 37-летняя жительница Быхова.

«Фигурантку задержали в Орше после возвращения из России, куда она отвезла деньги потерпевшей. Преступную подработку женщина нашла в интернете», — отметили в пресс-службе.

Следователи завели уголовное дело за мошенничество, которое совершено в особо крупном размере. По данной статье предусматривается до 12 лет лишения свободы.

Ранее минская пенсионерка отдала другой пенсионерке $100000 для «декларирования».

Тем временем сотрудник банка вызвал милицию, когда клиентка захотела положить на счет 20 000.

Кроме того, водитель автобуса «Варшава-Минск» спрятал в тайник от таможни автозапчасти.