Милиция задержала вернувшуюся из России белоруску из-за подработки. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Сообщается, что в милицию обратилась 76-летняя жительница Могилева, которая стала жертвой телефонных мошенников. Говорится, что после звонка аферистов, представившихся сотрудниками «Белтелекома» и силовых структур, женщина передала прибывшей курьерше более 25 000 рублей в эквиваленте якобы для декларирования. Сотрудники смогли установить личность курьера. Ей оказалась 37-летняя жительница Быхова.
«Фигурантку задержали в Орше после возвращения из России, куда она отвезла деньги потерпевшей. Преступную подработку женщина нашла в интернете», — отметили в пресс-службе.
Следователи завели уголовное дело за мошенничество, которое совершено в особо крупном размере. По данной статье предусматривается до 12 лет лишения свободы.
Ранее минская пенсионерка отдала другой пенсионерке $100000 для «декларирования».
Тем временем сотрудник банка вызвал милицию, когда клиентка захотела положить на счет 20 000.
Кроме того, водитель автобуса «Варшава-Минск» спрятал в тайник от таможни автозапчасти.