На Кубани задержали подозреваемого в убийстве женщины и поджоге дома

В ведомстве уточнили, что полицейские Усть-Лабинска после ликвидации пожара в доме обнаружили тело 41-летней женщины с признаками насильственной смерти. Следователи краевого СК возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»), уточнили в краевом ГУМВД.