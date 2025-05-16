На Кубани задержали подозреваемого в убийстве женщины и поджоге дома

«(Подозреваемый — ред.) пытался скрыть следы убийства в пожаре. Сотрудники уголовного розыска и патрульно-постовой службы полиции по подозрению в убийстве задержали ранее неоднократно судимого 36-летнего приезжего из Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что полицейские Усть-Лабинска после ликвидации пожара в доме обнаружили тело 41-летней женщины с признаками насильственной смерти. Следователи краевого СК возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»), уточнили в краевом ГУМВД.