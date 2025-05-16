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На Кубани задержали подозреваемого в убийстве женщины и поджоге дома

СОЧИ, 16 мая — РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве женщины и поджоге дома для сокрытия следов преступления в Усть-Лабинске, сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Краснодарскому краю.

«(Подозреваемый — ред.) пытался скрыть следы убийства в пожаре. Сотрудники уголовного розыска и патрульно-постовой службы полиции по подозрению в убийстве задержали ранее неоднократно судимого 36-летнего приезжего из Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что полицейские Усть-Лабинска после ликвидации пожара в доме обнаружили тело 41-летней женщины с признаками насильственной смерти. Следователи краевого СК возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»), уточнили в краевом ГУМВД.