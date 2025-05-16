В Новосибирске арестовали 15-летних подростков за покушение на теракт

Сегодня в Новосибирске суд избрал меру пресечения в отношении двух 15-летних подростков, которые были задержаны после инцидента на железной дороге.
По данным следствия, юноши предприняли попытку поджечь железнодорожное оборудование в районе одной из станций города.
По независящим от их действий причинам возгорание не произошло. В телефонах задержанных были обнаружены видеозаписи, сделанные ими самими на месте поджога.
Предварительно установлено, что мотивом для совершения преступления послужило обещание денежного вознаграждения. Подростки согласились на этот шаг под влиянием неизвестного лица, с которым они контактировали через один из мессенджеров.
Новосибирским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по данному факту возбуждено уголовное дело. Инцидент квалифицирован как покушение на совершение террористического акта (ч.3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ).
По итогам судебного заседания один из фигурантов дела заключен под стражу. Второму подростку избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.